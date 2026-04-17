Речные маршруты запустят в Подмосковье 25 апреля

В Подмосковье активно готовят водный транспорт к навигационному сезону на трех маршрутах. Речь идет о Коломне, Серпухове и Лыткарине.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отметили, что в Лыткарине суда начнут ходить в этом году раньше обычного — с 25 апреля. Еще два маршрута запустят 1 мая.

«Ежегодно для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей Подмосковья проводится подготовка речного транспорта. В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей — для них проводятся инструктажи об особенностях работы на речных судах: техника безопасности, оказание первой медицинской помощи», — подчеркнул глава ведомства Марат Сибатулин.

Во время подготовки судов особый акцент делают на проверке состояния обслуживающих систем. Специалисты проводят диагностику двигателей и корпуса, а при необходимости делают ремонт.

Также они обновляют гребные винты, программное обеспечение контроля за движением теплоходов и систем видеонаблюдения. А финале судно чистят и красят.

