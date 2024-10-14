Речные маршруты в Серпухове и Коломне завершили работу в этом году

Сезон речной навигации завершился в Коломне и Серпухове. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что пассажиропоток на речных маршрутах Коломны и Серпухова вырос. С начала сезона ими воспользовались около 18 тысяч пассажиров, что в 1,5 раза больше по сравнению с показателями прошлого года.

Работу все еще продолжает речной маршрут в Лыткарине. Теплоход «Стриж-7» совершит последний рейс 20 ноября.

Следующий сезон речной навигации стартует 1 мая 2025 года.

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