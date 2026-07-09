Речную прогулку для супружеских пар организовали в Химках

В День семьи, любви и верности для супружеских пар Химок организовали речную прогулку по каналу имени Москвы в рамках программы «Успех V единстве поколений». В мероприятии приняли участие «серебряные волонтеры» клуба «Активное долголетие» и пары, отмечающие золотые и бриллиантовые юбилеи совместной жизни.

Гостей поздравили депутаты Валентин Герасимов, Инна Монастырская и лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

«Этот праздник напоминает нам о вечных ценностях, которые являются фундаментом нашего общества. Вечер получился удивительно теплым и искренним. Видеть семейные пары, которые рука об руку прошли десятилетия, — это лучший пример для молодежи», — отметила Инна Монастырская.

Среди гостей — семья Сукач. Светлана Ивановна и Владимир Степанович вместе уже 60 лет. Их история любви началась в Волгограде, где они познакомились, работая на одном предприятии. Секрет совместного долголетия — взаимопонимание и поддержка друг друга.

«В этот день я также хочу выразить слова особого уважения и поддержки семьям наших бойцов, участников специальной военной операции. Ваше терпение, любовь и вера — это то, что дает силы нашим героям на передовой», — подчеркнул депутат Валентин Герасимов.

Депутат Ирина Спирина добавила, что воспитание духа патриотизма начинается в семье, через уважение к своим корням. Мероприятие прошло в рамках системной патриотической работы в Химках.