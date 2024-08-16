Речную прогулку для семей участников СВО провели в Химках

Родные бойцов специальной военной операции приняли участие в речной прогулке на теплоходе в Химках. Свыше 80 семей отправились в плавание по каналу имени Москвы.

Администрация города регулярно организует благотворительные акции в поддержку участников специальной военной операции. Семьи бойцов участвуют не только в круизах, но и в тематических встречах, лекциях и мастер-классах.

«В городском округе Химки мы стремимся создать максимально комфортные условия для семей мобилизованных. Мы понимаем, как важно в это непростое время обеспечивать эмоциональную и материальную помощь», — поделился руководитель центра поддержки семей мобилизованных в городском округе Химки Владимир Семенов.

Отметим, что социальные служащие, волонтеры и члены администрации Химок помогают военнослужащим и их родным в оформлении кредитных каникул, льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, путевок в санатории и детские лагеря. Нуждающимся о мерах поддержки расскажут по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88. Также на все вопросы готовы ответить в Центре поддержки участников СВО и их семей с 9:00 до 18:00 по будням по адресу: улица 9 Мая, дом № 18Б.

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