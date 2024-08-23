Речной маршрут из Ленинского округа в Лыткарино стал самым популярным в Подмосковье в 2024 году

Свыше 22 тысяч человек воспользовались речными маршрутами в Подмосковье в этом году. Более половины из них проехали от Андреевской деревни Ленинского округа до города Лыткарина.

«По данному маршруту ходит катер „Стриж“. Он обеспечивает наиболее удобное транспортное сообщение с городом Лыткарино. Это направление востребовано среди жителей деревень Андреевской, Богданихи, села Молокова и других населенных пунктов юго-восточной части Ленинского округа. Оплатить проезд на катере можно наличными, банковскими и транспортными картами „Стрелка“, как на любом другом общественном транспорте Московской области», — сказал исполняющий обязанности заместителя главы Ленинского округа Андрей Пальтов.

По просьбе жителей коммунальные службы Ленинского округа привели в порядок пирс в Андреевской деревне: сделали удобный подход, построили лестницу с перилами и остановочный павильон.

В пресс-службе городского округа уточнили, что навигация этого маршрута продолжится до 20 ноября.

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