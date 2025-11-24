Речная навигация завершилась в Серпухове

Серпухов завершил очередной этап своего транспортного обслуживания населения посредством водного транспорта. По данным Министерства транспорта региона, регулярная эксплуатация судов проходила с начала мая до завершения ноября.

Этот период характеризуется интенсивностью эксплуатации водных маршрутов, соединяющих Серпухов с близлежащими населенными пунктами, такими как Коломна и Лыткарино. За весь навигационный период было совершено свыше четырех тысяч рейсов, обеспечивших перевозку примерно 33 тысяч пассажиров. Самыми востребованными направлениями стали линии Серпухова и Коломны, привлекающие значительную долю общего объема перевозок — более 15,6 тысячи человек воспользовались этими услугами.

Популярность водных путешествий объяснялась комфортом и возможностью быстрого перемещения между городскими центрами и соседними территориями. Самым оживленным месяцем навигационного периода стал июль, отмеченный рекордным числом отправлений и высоким уровнем пассажиропотока. Путешествия по воде оказались удобным способом передвижения для горожан и туристов, позволив сэкономить значительное количество времени в пути.