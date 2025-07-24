Речная навигация из Ленинского округа до Лыткарина продлится до 20 ноября

Один из речных маршрутов отходит от причала в деревне Андреевское Ленинского городского округа и прибывает в город Лыткарино. Переправиться на другой берег Москвы-реки на пароме можно будет до 20 ноября.

По словам главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, до середины лета самым удобным способом пересечь Москву-реку была паромная переправа: на дорогу у жителей уходило пять минут вместо пятидесяти. А 15 июля благодаря проекту «Юла» заработал автомобильный мост, попасть по которому из Ленинского округа в ближайший муниципалитет и дальше стало возможно меньше, чем за 15 минут.

«Однако жители, не пользующиеся личным транспортом, по-прежнему могут перемещаться на катере до конца сезона навигации — до 20 ноября», — пояснил Станислав Каторов.

Переправу открыли в 2015 году. С тех пор маршрут от Андреевского до Лыткарина стал самым востребованным в Московской области. Навигация по Москве-реке продлится почти до конца осени. От причала в деревне Андреевское ходит катер «Стриж-7», оплатить проезд на котором можно наличными деньгами, а также банковскими и транспортными картами «Стрелка».

«О речном деле я мечтал с детства. Окончив школу, поступил в речное ПТУ, оттуда ушел в армию, а затем начал работать штурманом-механиком на грузовых и пассажирских теплоходах. Помогать жителям перебираться через Москву-реку планирую до пенсии. За столько лет некоторые из постоянных пассажиров уже стали для меня второй семьей», — поделился капитан-механик катера «Стриж-7» Александр Побоков.