Следователи проверят стоматологию в Одинцове, где ребенок впал в кому под наркозом

Четырехлетний мальчик впал в кому под наркозом в стоматологии в Одинцове

Четырехлетний мальчик впал в кому из-за наркоза при лечении зубов в Одинцове. В бессознательном состоянии его срочно госпитализировали в местную больницу. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку качества оказанных услуг. Исходя из информации на сайте стоматологии, она входит в топ-10 в России.

Ребенку стало плохо, когда во время процедуры ему поставили наркоз. Бригада скорой помощи госпитализировала мальчика.

«Будет допрошен медицинский персонал клиники, истребуем всю медицинскую документацию для изучения, а также планируется назначение необходимых экспертиз», — сообщает СК России по Московской области.

Подключилась Одинцовская городская прокуратура. Ведомство проверит, насколько в клинике соблюдалось законодательство о здравоохранении.

В настоящий момент причины и обстоятельства произошедшего не установлены.

По результатам детальной проверки примут исчерпывающие меры реагирования, сообщил официальный Telegram-канал прокуратуры Московской области.