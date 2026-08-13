Ребенок весом 5 килограммов появился на свет в роддоме в Подольске

У Виктории и Эдварда Лоутона родился мальчик весом 5 килограммов и ростом 58 сантиметров. Отец-англичанин дал сыну двойное имя — Артур-Константин.

Новорожденных с весом от 4300 граммов считают крупными и в народе называют богатырями. Чаще всего они появляются на свет путем кесарева сечения, поскольку большой плод нередко создает риски для матери и требует хирургического вмешательства во избежание родовых травм.

Благодаря практике мягких вертикальных родов, которую в Подольском роддоме применяют уже много лет, Виктория родила самостоятельно и без осложнений. Вертикальное положение позволило женщине лучше контролировать потуги, а силе тяжести — помогать процессу.

Прием родов проводила дежурная бригада: врач Ирина Медведева, акушерка Галина Горышена и врач-неонатолог Марина Гладкова. Сейчас мама и малыш находятся дома и чувствуют себя хорошо.