Еще один сирота получил жилищный сертификат в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил жилищный сертификат Артему Демину, ребенку-сироте. Он стал 11-м получателем этой меры поддержки с начала года.

Молодой человек обучается на машиниста локомотива в Московском колледже транспорта. На торжественном мероприятии его сопровождала бабушка.

«Благодаря проекту по поддержке детей-сирот, который финансируется из регионального бюджета по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, мечта Артема приблизилась еще на шаг. Несмотря на то, что сертификат дает возможность покупки жилья в любом городе Подмосковья, юноша планирует остаться жить в нашем округе», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Сертификат представляет собой единовременную социальную выплату, предназначенную для приобретения благоустроенного жилья в Подмосковье. Его могут получить дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, после достижения 18 лет.

Чтобы защитить детей от мошенничества, средства перечисляются непосредственно на счета продавцов квартир. Договор купли-продажи жилья, приобретенного с помощью этой выплаты, не может быть расторгнут по соглашению сторон. В течение трех лет после покупки жилье нельзя отчуждать, передавать в залог, сдавать в аренду или обременять другими правами. Также дети-сироты, переехавшие в Подмосковье и имеющие право на жилье по закону, могут получить сертификат.

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