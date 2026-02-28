Ребенок погиб в результате несчастного случая в Подольске

В микрорайоне Подольска 11-летний мальчик погиб во время уборки снега. Ребенок выкопал туннель в сугробе, и водитель снегоуборочной техники не заметил его.

По предварительным данным, днем 27 февраля мальчик вышел на прогулку и не вернулся домой. В ходе поисковых мероприятий 28 февраля его тело обнаружили в сугробе. Установлено, что ребенок выкопал в снегу туннель. В указанный период на данном участке проводились работы по очистке территории от снега. Водитель снегоуборочной техники не заметил мальчика, вследствие чего сугроб был засыпан.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и приняты решения в соответствии с законодательством.

Администрация Подольска выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.