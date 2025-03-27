Ребенок-богатырь родился в Долгопрудном

Ребенок-богатырь родился в Долгопрудненской больнице. В акушерское отделение поступила 34-летняя женщина с доношенной беременностью. Состояние мамы и плода было положительным, поэтому врачи решили принимать роды естественным путем.

«В результате на свет появился здоровый мальчик весом 5030 граммов и ростом 61 сантиметр», — рассказала заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по родовспоможению Елена Швырева.

По данным ВОЗ, средний вес доношенных новорожденных мальчиков — около 3200–3500 граммов, а девочек — 3200–3400.

В больнице отмечают, что в акушерском отделении есть все необходимое оборудование, работают высококвалифицированные специалисты.

Еженедельно медучреждение проводит дни открытых дверей. Там будущие родители могут познакомиться с врачами, увидеть инфраструктуру, задать интересующие вопросы

На данный момент женщина и новорожденный чувствуют себя хорошо, их уже выписали.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» для новоиспеченных родителей и тех, кто только готовится к появлению детей.