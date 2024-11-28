Ребенок без попечения родителей получил квартиру в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил ключи от жилья Елене Рождественской, оставшейся без попечения родителей. Всего в муниципалитете в 2024 году обеспечили жильем 12 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Девушка обучается в колледже «Подмосковье» по специальности повар-кондитер. Теперь Елена обеспечена благоустроенной квартирой по договору специализированного найма. Также она получила сертификат от мебельной фабрики на обустройство кухни.

«Особенно приятно, что благодаря нашим депутатам и Солнечногорской мебельной фабрике в квартире скоро появится новая кухня — сертификат на нее и ключи от дома вручил хозяйке вместе с депутатом Алексеем Захаровым. Для нас важно не просто решать жилищный вопрос, но и дарить ребятам уверенность в завтрашнем дне», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.