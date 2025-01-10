Ребенку с застрявшей в носу фасолью помогли в Видновской больнице

«С помощью специального крючка мы извлекли фасоль. Все прошло благополучно. В это же день малыша отправили домой под амбулаторное наблюдение оториноларинголога. Основная опасность заключалась в том, что боб разбух и стал мягким, что грозило риском асфиксии», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением больницы Дмитрий Салихов.

Врачи напомнили, что для детей следует выбирать игрушки строго по возрасту, не оставлять мелкие предметы в зоне досягаемости. Если ребенок стал испытывать трудности с дыханием или издавать свистящие звуки, необходимо немедленно обратиться к врачу. Важно не пропустить даже самые незначительные симптомы с затруднением носового дыхания. Чем раньше пациент попадет в поле зрения оториноларинголога, тем ниже риск столкнуться с серьезными последствиями.