Ребенку с проникающим ранением глаза спасли зрение в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 12-летнему мальчику с открытой травмой глаза и инородным телом внутри. Повреждение ребенок получил во время игры с радиоуправляемым самолетом.

Устройство врезалось в лицо мальчику, вследствие чего в глазу остались частицы краски, а на роговице образовалась проникающая рана.

Врачи наложили три шва толщиной 0,02 миллиметра, а также для защиты установили специальную контактную линзу.

«После мы удалили частицы краски, которые остались в глазу пациента. Сейчас глаз раздражен из-за швов, но сам по себе спокоен. Операция длилась 30 минут и прошла успешно», — пояснил заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.

Ребенок готовится к выписке. Швы ему снимут через полтора месяца.