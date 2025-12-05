Ребенку с патологией сухожилий восстановили подвижность руки в медцентре Рошаля

Фото: Палата пациента Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Ортопеды Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля восстановили подвижность пальцев подростку. У 14-летнего пациента ранее обнаружили нестабильность сухожилий на правой руке.

Когда подросток сгибал и разгибал пальцы, он испытывал боль. Кроме того, из-за смещения сухожилий возникали щелчки и блокировка движений. Это состояние мешало юному пациенту выполнять школьные задания и заниматься спортом.

«Это достаточно редкое состояние, связанное со слабостью связочного аппарата на лучевой стороне пястно-фаланговых суставов. Мы выполнили операцию по укреплению сагиттальных связок, используя специальный шовный материал», — пояснил заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов.

Сухожилия во время вмешательства удалось разместить в нормальном положении.

После операции боль и щелчки исчезли. Через две недели подросток приступит к реабилитации.