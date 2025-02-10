Ребенку из Курской области вылечили зубы по новой методике в Домодедове

В стоматологической клинике нашли решение для маленького пациента из Курской области, воспользовавшись современными технологиями лечения зубов под наркозом. Семья Беляевых, недавно переехавшая в Домодедово из Суджи, стала одной из многих, кто оценил преимущества такой технологии.

Узнав о возможности лечения под наркозом, они обратились к главному врачу местной стоматологии Михаилу Каюгину.

«У нашего ребенка проблемы с зубами. Мы записались, Михаил Михайлович нам подсказывал, помогал во время подготовки к операции. Мы очень благодарны ему, персоналу. Это единственный человек, который откликнулся на нашу просьбу и помог», — поделилась мама мальчика Виктория Беляева.

Врач Михаил Каюгин отметил, что у пациента были показания для того, чтобы провести лечение зубов именно по этой методике.

«Лечение оказано по полису ОМС, бесплатно, как только они к нам пришли. Очереди у нас нет, максимально оперативно их взяли, дали направление на анализы. Идем навстречу, стараемся максимально создать комфортные условия, чтобы помочь нашим людям», — рассказал Михаил Каюгин.

Процедура лечения зубов под наркозом становится все более популярной. В Домодедовской городской стоматологии она была внедрена в конце 2023 года, и с тех пор уже около 700 пациентов успели воспользоваться этой возможностью.