Омбудсмен Лантратова поблагодарила коллег из Подмосковья за помощь ребенку

Омбудсмен Яна Лантратова поблагодарила Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирину Фаевскую за помощь жительнице Домодедова. Женщина сообщила, что ее ребенку требуется высокотехнологичное хирургическое вмешательство, однако в местной поликлинике без объяснения причин отказали в выдаче направления на госпитализацию.

Поскольку в вопросах детского здоровья промедление недопустимо, омбудсмен оперативно направил запрос в Минздрав Подмосковья. В результате ребенок получил направление на операцию в Детский медцентр Рошаля.

«Выражаю искреннюю благодарность своей коллеге региональному Уполномоченному по правам человека Ирине Фаевской и Минздраву Московской области», — сказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она отметила, что родители не должны сталкиваться с необоснованными отказами и тратить время на преодоление бюрократических барьеров, особенно когда речь идет о здоровье и жизни детей.