Ребенка, выпившего жидкость для розжига, спасли в больнице в Видном

Семейный пикник чуть не завершился трагедией в Подмосковье. Годовалый ребенок решил попробовать на вкус жидкость для розжига, после чего родители незамедлительно отправились в больницу. Мальчику сделали промывание желудка, сейчас он чувствует себя хорошо.

Родители обратили внимание на необычный запах, исходящий от мальчика, после чего обратились за медицинской помощью. В больнице ребенку сделали промывание желудка, чтобы удалить остатки жидкости, рассказала заведующая педиатрическим отделением Вероника Петрова.

«Врач-оториноларинголог проверил состояние дыхательных путей, исключив возможные повреждения слизистой оболочки носа и горла. Также была применена инфузионная терапия, которая позволила стабилизировать водно-электролитный баланс в организме маленького пациента», — сказала она.

Некоторые жидкости для розжига могут вызвать химическую пневмонию, при которой из-за токсичных паров поражаются легкие. Благодаря тому, что выпитое мальчиком средство было на парафиновой основе, таких последствий удалось избежать.

Жителей призвали не оставлять детей без присмотра и внимательно следить за ними во время отдыха.