Ребенка войны Юрия Веселова поздравили с Днем Победы в Серпухове

В Серпухове продолжают поздравлять ветеранов и детей войны с 81-й годовщиной Победы. 8 мая представители администрации и общественных организаций навестили жителя округа Юрия Веселова, пережившего военные годы.

Поздравление прошло по поручению главы муниципалитета Алексея Шимко. К Юрию Павловичу приехали заместитель главы округа Руслан Богомолов, депутаты Совета депутатов Мария Арсеньева и Максим Валиков, настоятель Сретенского храма иерей Алексий Спигин, а также сотрудники Окружного управления социального развития № 17.

Юрий Веселов относится к поколению детей войны. Во время Великой Отечественной войны он получил тяжелую травму и лишился руки. Несмотря на испытания, ему удалось сохранить силу характера и жизненный оптимизм.

Гостям Юрий Павлович рассказал о пережитых событиях и поблагодарил за внимание.

«Самое главное — чтобы люди жили под мирным небом и помнили историю своей страны», — отметил он.

Во время визита Юрию Веселову передали поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрей Воробьев и памятные подарки. Гости пожелали ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

В администрации округа подчеркнули, что такие встречи помогают сохранить память о поколении, которое прошло через тяжелые годы войны и послевоенного времени.