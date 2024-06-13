Ребенка весом 590 граммов спасли в Видновском перинатальном центре

Врачи Видновского перинатального центра спасли новорожденную девочку весом 590 граммов. Ее выхаживали в отделении реанимации и интенсивной терапии четыре месяца.

«Почти четыре месяца девочку выхаживали специалисты нашего перинатального центра, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Последний месяц девочка была на реабилитации. В результате слаженной работы врачей теперь малышка весит 2,5 килограмма», — рассказал врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.

Сейчас мама и ребенок уже выписаны. В дальнейшем девочку продолжат наблюдать в перинатальном центре, где специалисты будут следить за ее развитием.

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