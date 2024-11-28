Ребенка со скарлатиной вылечили в медцентре Рошаля

Мальчик поступил в Детский медцентр имени Рошаля с высокой температурой, болью в горле и обильной гнойничковой сыпью. Врачи инфекционного отделения провели диагностику и быстро установили диагноз — скарлатина.
Скарлатину вызывает стрептококк. Это острое инфекционное заболевание опасно развитием осложнений на суставы и сердце. Врачи говорят, что не всегда удается своевременно распознать заболевание, особенно при тяжелой форме его течения. При подозрении требуются быстрое обследование, правильная постановка диагноза и своевременное начало лечения. Это и сделали специалисты медцентра.
Мальчику провели внутривенную антибактериальную терапию, ввели нужные растворы. Также он принимал сорбенты и противоаллергические препараты, что уменьшило симптомы интоксикации в организме. Сыпь полностью прошла через два дня.
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