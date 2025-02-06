Ребенка с застрявшими в носу магнитами спасли в медцентре Рошаля

Пятилетняя девочка поступила в медцентр имени Рошаля в Красногорске. Она жаловалась на боль в области носа и затрудненное дыхание. В носу у юной пациентки обнаружили два магнита.

Вместе с мамой девочку разместили в боксе приемного отделения, где ее осмотрел оториноларинголог. Специалист обнаружил в носу у пациентки два магнита, которые притянулись друг к другу через перегородку. При помощи специального инструмента их удалось вытащить. Процедура заняла всего три минуты.

Девочке также провели контрольный осмотр при помощи эндоскопа. Магниты не успели навредить слизистой, потому что они находились в носовой полости всего два часа.