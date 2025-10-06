Ребенка с застрявшим в носу аквариумным камнем спасли в медцентре в Одинцове

Врачи клинико-диагностического центра «Ромашка» в Одинцове спасли трехлетнюю девочку, у которой в носу застрял камень из аквариума. Мать ребенка обратилась к специалистам, когда не смогла сама извлечь инородное тело, а лишь протолкнула его глубже.

Опасность заключалась в том, что при вдохе камень мог попасть в трахею или бронхи, а это, в свою очередь, способно было привести к необходимости срочного хирургического вмешательства.

«В ходе эндориноскопии, исследования носовой полости, мы обнаружили инородное тело размером около сантиметра в левом общем носовом ходе. С помощью эндоскопического крючка камень был аккуратно извлечен. Вся процедура заняла не более пяти минут и прошла без осложнений», — пояснил оториноларинголог Роман Удод.

Камень не нанес существенных повреждений, и девочка сразу вернулась домой.

Медики напоминают, что, если ребенок вдохнул или проглотил инородный объект, следует как можно скорее вызвать скорую помощь.