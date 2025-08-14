Ребенка с задержкой внутриутробного развития спасли в МОНИИАГ

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского спасли ребенка с внутриутробным пороком развития. На 20-й неделе беременности матери у плода выявили задержку роста.

Женщина смогла забеременеть после лечения, однако в середине срока специалисты института провели обследование и обнаружили аномальное прикрепление пуповины к плаценте и наличие узла пуповины, что ограничивало поступление кислорода и питательных веществ к ребенку.

Медицинский консилиум принял решение сохранить беременность, но держать будущую мать под постоянным наблюдением. Еженедельные ультразвуковые исследования помогали отслеживать состояние малыша. Когда на 37-й неделе обнаружилось нарушение мозгового кровотока у плода, врачи провели женщине экстренное кесарево сечение.

На свет появился мальчик весом всего 1800 граммов и ростом 42 сантиметра. Благодаря профессиональному уходу неонатологов ребенок постепенно набрал необходимый вес и был выписан домой.

Сейчас мальчик развивается нормально, не отставая от сверстников ни в физическом, ни в психическом плане.

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского ежемесячно поступают около 100 женщин с подозрением на задержку роста плода. Каждой из них оказывают комплексную медицинскую помощь.

Для будущих родителей в регионе действует специализированный портал «Стань мамой в Подмосковье», а также горячая линия по номеру 8 (800) 550-30-03.