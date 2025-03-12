Ребенка с врожденным пороком сердца спасли в медцентре Рошаля при помощи робота

Ребенок с открытым артериальным протоком спасли в медцентре Рошаля при помощи роботизированной операции. Уникальная технология помогла провести точную малоинвазивную процедуру и успешно спасти жизнь.

При такой патологии после рождения у ребенка не закрывается сосуд, необходимый для кровообращения плода. Минимизировать травму и избежать возможных осложнений врача помогла роботизированная система.

«В ходе торакоскопической операции, через небольшие разрезы, мы поставили три порта в грудной клетке, через которые провели инструменты к сердцу. Затем мы выделили открытый артериальный проток и закрыли его с помощью специальной клипсы. Операция прошла успешно и без осложнений», — сказал главный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

Робот состоит из четырех манипуляторов, которые управляются хирургом. Он заменяет ассистентов, благодаря чему у операционного стола может остаться только медсестра. Точность и маневренность системы превышает возможности человека.