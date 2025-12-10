Ребенка с врожденной деформацией лица спасли в медцентре Рошаля

Подмосковные врачи проводят уникальные операции, в частности, юным пациентам. Сотрудники Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли семимесячную девочку с косой расщелиной лица.

Врожденная патология характеризуется тем, что дефект затрагивает внутренний уголок глаза, веко и нос. Расщелина может стать причиной нарушения зрительной функции, деформации лица и психологического дискомфорта.

Хирурги выполнили юной пациентке коррекцию мягких тканей, что позволило восстановить анатомию носа и века. Вмешательство предотвратит функциональные нарушения и поспособствует нормальному развитию ребенка.

После успешной операции девочку выписали. Позже ей предстоит перенести ряд менее серьезных вмешательств.