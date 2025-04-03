Ребенка с врожденной аномалией руки спасли в медцентре Рошаля

Восьмилетняя девочка поступила в медцентр Рошаля с жалобами на ограниченное движение в левой руке. Она испытывала трудности при умывании, расчесывании и приеме пищи из-за врожденной аномалии, при которой предплечье было зафиксировано ладонью вниз.

В ходе обследования у девочки выявили редкое заболевание опорно-двигательного аппарата — врожденный радиоульнарный синостоз. При нем наблюдается сращение локтевой и лучевой костей.

Как рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов, пациентке провели операцию, в ходе которой руке придали анатомически правильное положение.

«Мы провели операцию, в ходе которой выполнили пересечение сросшихся костей на уровне сращения и повернули их в анатомически правильное положение. Это значительно улучшит самообслуживание и обеспечит функциональность руки. После операции мы зафиксировали кисть специальными спицами», — сказал он.

Девочка уже чувствует себя хорошо и выписана домой. В будущем она пройдет курс реабилитации и сможет жить обычной жизнью.