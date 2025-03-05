Ребенка с травмой черепа спасли в медцентре Рошаля

Врачи детского центра имени Рошаля помогли четырехлетнему мальчику с раздробленной после травмы частью черепа. При данном дефекте в случае повторного удара в область головы может возникнуть угроза жизни.
Родителя ребенка приняли решение о проведении сыну плановой пластической операции.
«Размер дефекта черепа составлял восемь на 13 сантиметров. Мы удалили оставшиеся рубцы и разместили специальную титановую пластину на поверхности дефекта черепа, подгибая ее под индивидуальные параметры головы мальчика», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.
Вмешательство прошло успешно. Сейчас ребенок готовится к выписке.
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