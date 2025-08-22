Ребенка с тяжелыми травмами стопы спасли в МОДКТОБ

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы оказали помощь четырехлетней девочке с серьезной травмой ноги. Девочка получила разрыв сухожилий одного пальца на правой стопе, а также переломы двух ногтевых фаланг.

Девочка демонстрировала сестре, как умеет залезать на шкаф, когда зеркало стеллажа оторвалось и упало ребенку на ногу.

После осмотра юной пациентки врачи приняли решение о необходимости срочной операции.

«Мы провели первичную хирургическую обработку ран, восстановили анатомию сухожилий пальца стопы. Также была выполнена открытая репозиция отломков ногтевых фаланг пальцев и фиксация их металлическими стержнями внутри кости», — прокомментировал травматолог-ортопед Георгий Труммель.

Девочку уже выписали, однако ей предстоит повторная операция для удаления металлических конструкций. Затем она должна будет пройти реабилитацию.

Врачи напомнили, что контроль со стороны родителей — лучшая профилактика травматизма.