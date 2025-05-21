Ребенка с тяжелым заболеванием щитовидной железы спасли в НИКИ детства

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства спасли 12-летнюю девочку с диффузным токсическим зобом. Ребенок в течение трех месяцев жаловался на одышку и боли в области сердца.

Специалисты провели обследование, отметили выпуклость глаз и заподозрили у пациентки болезнь Грейвса-Базедова, при которой щитовидная железа увеличивается и начинает вырабатывать слишком много гормонов.

«Это состояние называется тиреотоксикозом. У человека с таким заболеванием могут проявляться: повышенная возбудимость, раздражительность, потеря веса, учащенное сердцебиение, потливость, одышка, небольшая постоянная температура», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Состояние способно ухудшить работу сердца и надпочечников.

Врачи на основании анализов и исследований подобрали ребенку корректную терапию.

«Благодаря своевременному лечению антитиреоидными препаратами удалось подавить выработку тиреоидных гормонов. Сразу же у девочки ушли все симптомы, которые сопровождали заболевание», — отметила эндокринолог Мария Симакова.

Девочку уже выписали.