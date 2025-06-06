Ребенка с тяжелым заболеванием органов дыхания спасли в НИКИ детства

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства помогли 11-летнему ребенку, который страдал от бронхолегочного аспергиллеза. Это заболевание сопровождается хроническим поражением дыхательных путей спорами грибов.

Мальчик жаловался на одышку и кашель. Кроме того, ранее у него выявили первичный иммунодефицит.

«Аспергиллез начинается остро: с озноба, повышения температуры до 39 градусов, появления боли в грудной клетке, кашля с мокротой и периодическими приступами удушья. Болезнь опасна тем, что может вызвать жизнеугрожающие осложнения», — пояснила директор института Нисо Одинаева.

К лечению подключились инфекционисты, аллергологи и пульмонологи, которые применили разные типы терапии и контролировали состояние пациента при помощи регулярных обследований.

Через некоторое время самочувствие ребенка значительно улучшилось. Позже его выписали.

«Аспергиллы встречаются в воздухе, в помещениях с повышенной влажностью — санузлы, ванные комнаты, подвалы, скверы и парки с опавшими листьями, земля комнатных растений, клетки грызунов и птиц, кондиционеры», — рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

По ее словам, особенно внимательными следует быть тем, у кого есть наследственная предрасположенность к заболеваниям дыхательной системы или крови, снижение иммунитета или злокачественные новообразования.