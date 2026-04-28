Ребенка с тяжелым поражением печени и селезенки спасли в медцентре Рошаля

В Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля привезли девочку с симптомами кишечной инфекцией и температурой около 40 градусов. Специалисты выявили у ребенка диссеминированный бартонеллез.

Эта тяжелая форма бактериальной инфекции преимущественно передается человек через царапины кошек.

Позже выяснилось, что в январе семья девочки приютила котенка, который не проходил обследований у ветеринара и не был привит.

«При локализованном бартонеллезе бактерии находятся в одном месте, например, в лимфоузле рядом с царапиной. А при диссеминированном они с током крови разносятся по всему организму и поражают многие органы и системы организма. В ходе обследования мы увидели шокирующую картину: во всех сегментах печени и селезенки у ребенка были найдены множественные образования, до 20 штук», — отметила заведующая инфекционным отделением Маргарита Велиадзе.

Врачи провели биопсию печени, результаты которой подтвердили диагноз. Юной пациентке назначили консервативное консервативное лечение и внутривенную терапию при помощи сразу нескольких антибиотиков.

«Уже через несколько дней от начала лечения лихорадка полностью купировалась, а воспалительные маркеры крови пришли в норму. Котенок, кстати, абсолютно здоров, такие животные часто болеют бессимптомно, а вот у детей инфекция может тянуться годами», — добавила Маргарита Велиадзе.

Ребенка выписали, наблюдение за ее состоянием будет продолжаться в амбулаторных условиях. Котенок остался жить в семье.