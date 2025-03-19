Ребенка с тяжелым отравлением реагентами спасли в медцентре Рошаля

ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Фото: ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске спасли пятилетнего ребенка, который отравился снегом с химическими реагентами. Мальчика привезла в больницу бригада скорой помощи.

Ребенок попробовал на вкус снег, лежавший возле проезжей части. В нем оказались примеси реагента, которым обрабатывают улицы. Через час у мальчика возникли боли в животе, а затем он потерял сознание. В центр имени Л. М. Рошаля он поступил в критическом состоянии с признаками гипоксии.

Врачи оказали юному пациенту экстренную помощь, стабилизировали его состояние и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализ газового состава крови ребенка показал смертельные значения метгемоглобина — 75%.

«Благодаря быстрой реакции и слаженной работе нашей команды мы смогли снизить уровень метгемоглобина в крови до 7% в течение нескольких часов, затем уровень метгемоглобина достиг нормативных значений», — пояснил заведующий отделением реанимации № 2 Анатолий Крушельницкий.

Медики смогли предотвратить развитие неврологических осложнений, характерных для тяжелого химического отравления. Позже мальчика перевели на самостоятельное дыхание.

Сейчас ребенка продолжают лечить в педиатрическом отделении. Скоро он сможет вернуться домой.