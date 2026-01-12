Ребенка с тяжелым химическим ожогом носовой полости спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля оказали помощь четырехлетнему ребенку с тяжелым ожогом носовой полости. Юный пациент получил его в детском саду.

Около трех месяцев назад у ребенка пошла кровь из носа. В детском саду ему на несколько часов ввели в ноздрю тампон, смоченный перекисью водорода в концентрации 3%. Это стало причиной химического ожога слизистой оболочки.

Врачи, осмотревшие юного пациента, обнаружили грубые рубцы в преддверии левой половины носа. Они полностью перекрыли носовой проход, что доставляло ребенку дискомфорт.

Специалисты медицинского центра провели пластическую операцию, во время которой иссекли рубцовые ткани и восстановили нормальную анатомию прохода.

После успешного вмешательства пациент вновь обрел возможность свободно дышать. Его уже выписали.