Ребенка с тяжелой травмой глаза спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение четырехлетнему ребенку с тяжелой травмой глаза. Мальчик пострадал из-за неосторожного обращения с ножом.

Острый предмет серьезно повредил глаз юного пациента, что привело к тотальному отслоению сетчатки и потере зрения. Ребенка перевели в отделение офтальмологии для проведения вмешательства. Операция состояла из двух частей.

«В ходе первого этапа мы вошли в полость глаза, изнутри придали структурам глазного яблока правильное положение, убрали все погибшие ткани, в том числе, остатки поврежденного хрусталика, и вернули сетчатку в правильное положение», — рассказал офтальмолог отделения микрохирургии глаза Сабир Казиев.

В полость также ввели лекарственные вещества, которые предотвратили развитие инфекции и сохранили структуру глаза.

«В ходе второго этапа мы дополнительно закрепили сетчатку в правильном положении, применив специальную ленту для фиксации и поддержки, что позволило нам добиться устойчивого результата без применения лазера, который часто используется в практике и вызывает острую воспалительную реакцию», — отметил врач.

Специалисты смогли не только сохранить глаз мальчика, но и спасти зрение. Ребенка уже выписали.