Ребенка с тяжелой травмой глаза спасли от слепоты в медцентре Рошаля

Мальчик в возрасте 10 лет поступил в медцентр Рошаля с тяжелой травмой глаза. Ребенок случайно разбил стекло, осколки которого повредили роговицу.

Осколки попали мальчику в правый глаз. Стекло разрезало роговицу, в результате чего часть внутриглазных оболочек и радужки выпали, а зрачок сместился. Ребенку провели операцию при помощи микрохирургических инструментов.

«В ходе хирургического вмешательства с помощью микрохирургических инструментов мы реконструировали пространство между роговицей и радужкой, а после восстановили его в правильное положение. Ушили роговицу, закрыли раны глазного яблока и промыли их антибиотиками», — рассказала детский офтальмолог Наталья Репина.

Ребенку удалось сохранить зрение, уже в первый день после операции у него появилась реакция на свет.

Сейчас мальчик хорошо себя чувствует и уже выписан домой. Через месяц ему снимут швы, и он сможет жить прежней жизнью.