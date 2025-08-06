Ребенка с тяжелой формой артрита спасли в МОЦОМД

Фото: Областной Центр материнства и детства г. Раменское / Медиасток.рф

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли шестилетнюю девочку с тяжелой формой артрита. Ребенок поступил в учреждение в критическом состоянии.

Юная пациентка жаловалась на постоянные боли в коленях и стопах, слабость и высокую температуру. Она практически не могла передвигаться.

В рамках обследования специалисты выявили у девочки хроническое заболевание — ювенильный ревматоидный артрит, который поражает суставы. Отсутствие терапии могло спровоцировать серьезные осложнения и привести к инвалидности.

«Спустя несколько недель стали заметны первые положительные изменения. Уменьшились утренние скованность и болевые ощущения в суставах, а девочка начала самостоятельно передвигаться без видимых усилий», — пояснила заведующая отделением ревматологии МОЦОМД Юлия Котова.

Положительную динамику продемонстрировали и лабораторные показатели.

Девочку уже выписали. Она продолжит лечение, которое позволит ей вновь начать свободно передвигаться.