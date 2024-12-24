Ребенка с синдромом Гийена-Барре спасли в медцентре имени Рошаля в Подмосковье

Врачи Детского центра имени Рошаля в Подмосковье спасли девочку с редким синдромом Гийена-Барре. Это заболевание, при котором иммунная система атакует нервные клетки, что нарушает их нормальное функционирование.

«В наш центр поступила 9-летняя Милена. Ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и поставили зонд для питания», — рассказали в Центре.



Спасением девочки занималась команда врачей разного профиля, в которую входили реаниматологи, неврологи, оториноларингологи, реабилитологи, эрготерапевты, логопеды и психологи.



Лечение включало введение иммуноглобулинов и очистку плазмы крови от токсинов с помощью специального аппарата. Благодаря правильно подобранной терапии и своевременно начатой реабилитации состояние Милены постепенно улучшалось.



Спустя 3,5 месяца девочка вновь научилась самостоятельно дышать, глотать, говорить, держать предметы в руках и ходить. Ребенка уже выписали домой.