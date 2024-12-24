Ребенка с синдромом Гийена-Барре спасли в медцентре имени Рошаля в Подмосковье

Врачи Детского центра имени Рошаля в Подмосковье спасли девочку с редким синдромом Гийена-Барре. Это заболевание, при котором иммунная система атакует нервные клетки, что нарушает их нормальное функционирование.
«В наш центр поступила 9-летняя Милена. Ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и поставили зонд для питания», — рассказали в Центре.
Спасением девочки занималась команда врачей разного профиля, в которую входили реаниматологи, неврологи, оториноларингологи, реабилитологи, эрготерапевты, логопеды и психологи.
Лечение включало введение иммуноглобулинов и очистку плазмы крови от токсинов с помощью специального аппарата. Благодаря правильно подобранной терапии и своевременно начатой реабилитации состояние Милены постепенно улучшалось.
Спустя 3,5 месяца девочка вновь научилась самостоятельно дышать, глотать, говорить, держать предметы в руках и ходить. Ребенка уже выписали домой.
«Политическая провокация». За многоженство призвали наказывать рублем
Темой совещания Медведева в Уфе станет отбор россиян на военную службу
За спасение сухогруза Ursa Major будет отвечать российский военный корабль
Уровень принятия беженцев сильно упал в Германии
На Урале пенсионерка заложила одну квартиру и продала другую ради аферистов
Более 1,5 миллиона пациентов обратились в больницу Ленинского округа в 2024 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте