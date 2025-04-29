Ребенка с редкой аневризмой сосудов головного мозга спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли девятилетнего пациента с редкой аневризмой сосудов головного мозга. Патология могла привести к инсульту.

Ребенка тщательно обследовали, а затем поместили в отделение нейрохирургии.

«Мы выполнили мальчику операцию с применением современных технологий имплантации поток-перенаправляющего стента. В ходе рентгенэндоваскулярного вмешательства через бедренную артерию мы провели катетер к сосудам головного мозга и разместили имплант в области аневризмы», — рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

По его словам, операция прошла успешно. Юного пациента уже выписали, его жизни ничто не угрожает.

Позже он пройдет восстановительное лечение.