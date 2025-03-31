Ребенка с раздробленной после ДТП челюстью спасли в медцентре Рошаля

Врачи осмотрели юного пациента и выявили у него оскольчатый перелом тела нижней челюсти, вколоченный вывих зуба, а также рваные раны и ушибы.

«Чтобы максимально сохранить эстетику лица пациента мы применили доступ из уже полученной раны при восстановлении его челюсти. Это позволило свести к минимуму повреждение тканей и избежать образования дополнительных шрамов», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников.

По его словам, когда врачи восстановили прикус и сопоставили все фрагменты костей, челюсть зафиксировали титановыми пластинами в правильном положении. Их удалят через полгода.

Вмешательство прошло успешно. Ребенка уже выписали.