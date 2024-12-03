Ребенка с почерневшей кистью спасли в центре охраны детства в Подмосковье

Новорожденный мальчик поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства. Он родился с почерневшей из-за нарушения кровообращения кистью.

Причиной почернения кисти у ребенка мог стать тромб в сосуде или синдром длительного сдавления из-за обвития запястья пуповиной. Из-за этого был риск ампутации.

Как рассказал лечащий врач Антон Колобов, маленькому пациенту многократно делали перевязки с ранозаживляющими средствами, их дополняли продуванием теплым кислородом. В результате кисть начала приобретать розовый цвет, но сохранила отек, сдавливающий сосудисто-нервные пучки.

«В связи с этим было принято решение о проведении хирургического лечения. Операция по рассечению отечных тканей прошла успешно. Дальнейшее консервативное лечение в стационаре с помощью специальных мазевых повязок с эпидермальным фактором успешно простимулировало регенерацию тканей в пораженной», — рассказал врач.

В результате кровоснабжение руки полностью восстановилось. Ребенка и его маму уже выписали домой под наблюдение специалистов.