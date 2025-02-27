Ребенка с патологией развития аорты спасли в медцентре Рошаля

Врачи детского центра Рошаля сделали успешную операцию четырехлетнему ребенку, которому было тяжело глотать из-за особенности строения сосудов. Медики перед вмешательством тщательно обследовали юного пациента.
Диагностика выявила у мальчика «сосудистое кольцо». Из-за патологии развития аорты трахея и пищевод ребенка испытывали сильное давление.
«Команда кардиохирургов Центра провела сложную операцию по пересадке аномально расположенной подключичной артерии. В ходе открытой операции хирурги пересекли артерию и пересадили в правильное положение, освободив пищевод», — уточнил заместитель главного врача по хирургической помощи ДКЦ им. Рошаля, главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.
Операция длилась около двух часов. Мальчик чувствует себя хорошо и скоро вернется домой.
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