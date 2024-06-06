Ребенка с острым гнойным этмоидитом спасли в Мытищах

Ребенок в возрасте года и девяти месяцев поступил в больницу Мытищ с острым гнойным синуситом и острым гнойным этмоидитом. Нетипичное течение болезни угрожало жизни пациента.

Такое заболевание вызывает воспаление клеток решетчатой кости рядом с глазницей. Если вовремя не оказать помощь, то может развиться сепсис, менингит и флегмона орбиты, а также потеря зрения. Более того, осложнения угрожают жизни пациента.

«Консервативное лечение всегда предпочтительно, если оно дает эффект. Провели компьютерную томографию, подключили второй антибиотик, но, к сожалению, положительной динамики не наблюдалось. Стало очевидно, что без операции не обойтись. Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом, мы провели эндоскопичесткую микрогайморо — и этмоидотомию», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Мытищинской областной больницы Виталий Исаев.

Ребенку полностью санировали все пазухи носа справа, где находился гной. Положительная динамика не заставила себя долго ждать. Уже на следующий день отек спал и ребенку стало лучше. Операцию удалось провести с малоинвазивно благодаря современному эндоскопическому оборудованию Мытищинской областной больницы и профессионализму врачей.

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