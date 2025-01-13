Ребенка с опухолью объемом 450 мл спасли в центре материнства в Подмосковье

Пятилетний ребенок поступил в областной центр охраны материнства и детства с жалобами на боль в животе и повышенную температуру. У него выявили новообразование с жидкостью объемом 450 миллилитров.

В ходе обследования у ребенка выявили лимфангиому. Это доброкачественное образование, развивающееся из лимфатических сосудов большого сальника. Без лечения такая патология может привести к серьезным осложнениям.

По словам оперирующего хирурга Сергея Ловягина, мальчику в экстренном порядке провели операцию.

«В экстренном порядке мы провели лапароскопию — через три небольших разреза удалили лимфангиому, занимавшую значительную часть левой стороны брюшной полости. Сначала удалили 450 миллилитров жидкости, затем иссекли стенки образования. Лапароскопический метод позволил снизить травматичность и ускорить послеоперационное восстановление ребенка, которое заняло около недели», — сказал он.

Мальчик уже чувствует себя хорошо и выписан домой.