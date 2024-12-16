Ребенка с опухолью мозжечка спасли в медцентре Рошаля

Мальчик восьми лет экстренно поступил в детский центр имени Леонида Рошаля в Красногорске с жалобами на тошноту и рвоту. Ребенку стало плохо, но лекарства не помогали и симптомы не проходили несколько дней.
Врачи выполнили КТ и МРТ, на которых увидели опухоль правой гемисферы мозжечка диаметром до пяти сантиметров.
Нейрохирурги взяли мальчика на операцию и сделали разрез кожи на голове. С помощью микроскопа и микроинструментов врачи успешно удалили опухоль, а затем наложили швы.
После операции мальчик восстановился, тошнота и рвота его больше не беспокоили. На седьмые сутки швы сняли и выписали ребенка домой здоровым.
Шестиэтажную современную поликлинику откроют в жилом комплексе «Южное Видное» в Ленинском округе летом 2025 года. Там смогут получать помощь свыше 55 тысяч жителей ближайших микрорайонов и поселков, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Белоусов публично поблагодарил Шойгу за наследство в Минобороны
Тигр напал на мужчину в Хабаровском крае
Еще шестеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили срок
В нацпарке «Лисий остров» в Подмосковье подрались пятнистые олени
Городской округ Истра наградили за поддержку бойцов СВО
Путин раскрыл расходы России на оборону
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте