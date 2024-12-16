Ребенка с опухолью мозжечка спасли в медцентре Рошаля

Мальчик восьми лет экстренно поступил в детский центр имени Леонида Рошаля в Красногорске с жалобами на тошноту и рвоту. Ребенку стало плохо, но лекарства не помогали и симптомы не проходили несколько дней.

Нейрохирурги взяли мальчика на операцию и сделали разрез кожи на голове. С помощью микроскопа и микроинструментов врачи успешно удалили опухоль, а затем наложили швы.

Врачи выполнили КТ и МРТ, на которых увидели опухоль правой гемисферы мозжечка диаметром до пяти сантиметров.

После операции мальчик восстановился, тошнота и рвота его больше не беспокоили. На седьмые сутки швы сняли и выписали ребенка домой здоровым.

Шестиэтажную современную поликлинику откроют в жилом комплексе «Южное Видное» в Ленинском округе летом 2025 года. Там смогут получать помощь свыше 55 тысяч жителей ближайших микрорайонов и поселков, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.