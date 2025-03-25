Ребенка с опасными осложнениями полисинусита спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске спасли годовалую девочку с абсцессом левой орбиты глаза. У ребенка возникли осложнения полисинусита.
Ребенок поступил в медицинское учреждение с высокой температурой, сильными выделениями из носа, болями, покраснением и отеком левого глаза. Это состояние могло спровоцировать ухудшение зрения и даже слепоту.
«Мы провели эндоскопическую полисинусотомию. Через нос удалили гной из пазух и провели санацию орбиты. Офтальмологи внимательно следили за состоянием глаза, чтобы избежать осложнений",м – рассказала Елена Ковалец.
Девочку уже выписали. Она чувствует себя хорошо.
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