Ребенка с опасными осложнениями полисинусита спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске спасли годовалую девочку с абсцессом левой орбиты глаза. У ребенка возникли осложнения полисинусита.

Ребенок поступил в медицинское учреждение с высокой температурой, сильными выделениями из носа, болями, покраснением и отеком левого глаза. Это состояние могло спровоцировать ухудшение зрения и даже слепоту.

«Мы провели эндоскопическую полисинусотомию. Через нос удалили гной из пазух и провели санацию орбиты. Офтальмологи внимательно следили за состоянием глаза, чтобы избежать осложнений",м – рассказала Елена Ковалец.

Девочку уже выписали. Она чувствует себя хорошо.