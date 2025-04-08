Ребенка с опасным нарушением работы почек спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли трехмесячного ребенка с нарушением работы почек. Юного пациента в больнице обследовали и выявили у него сужение мочеточника.

Патология в будущем могла привести к потере функции почки. Ребенка поместили в отделение урологии и андрологии, а затем провели вмешательство с использованием тонкой трубки с камерой. Врачи смогли устранить сужение органа.

«Особенностью операции было проведение баллонной дилатации с применением инновационного метода рассечения сужения мочеточника проводником», — пояснил заведующий отделением рентгенэндоваскулряных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Вмешательство длилось около часа. Ребенка уже выписали.