Ребенка с опасным для жизни отравлением спасли в больнице в Домодедове

В ночь на 16 августа бригада скорой помощи доставила ребенка в приемное отделение Домодедовской больницы. Девочку обнаружили спящей на скамейке на станции Домодедово.

Предварительно медики диагностировали отравление неизвестным препаратом.

«Девочке оказана необходимая медицинская помощь, состояние стабильно, она готовится к выписке», – прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части Наталия Яцкова.

По информации больницы, ребенок воспитывается без родителей и находится под опекой бабушки. Медики отметили, что дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, нуждаются в особом внимании со стороны взрослых.

Своевременная госпитализация позволила избежать тяжелых последствий для здоровья. Специалисты призвали родителей и опекунов внимательнее следить за состоянием и безопасностью детей.