Ребенка с опасной аллергической реакцией на лекарство спасли в медцентре Рошаля
Ребенка с тяжелейшим поражением кожи и слизистых спасли в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Врачи смогли помочь 10-летней пациентке, столкнувшейся с осложнениями после перенесенной ветряной оспы.
У юной пациентки на фоне приема противовирусного препарата возникли большие пузыри по всему телу. Кроме того, у ребенка начала отслаиваться кожа и поднялась высокая температура.
Специалисты центра выявили у девочки синдром Стивенса-Джонсона — опасную аллергическую реакцию, которая очень быстро развивается и может стать причиной летального исхода.
«Запустился системный иммунный процесс с поражением кожи и слизистых. Мы экстренно начали консервативную терапию: гормональное лечение, антибактериальную защиту, инфузионную поддержку и специализированный уход за кожей», — пояснила заведующая инфекционным отделением Маргарита Велиадзе.
Состояние ребенка удалось стабилизировать на девятый день лечения. Девочку уже выписали.