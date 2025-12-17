Ребенка с опасной аллергической реакцией на лекарство спасли в медцентре Рошаля

Ребенка с тяжелейшим поражением кожи и слизистых спасли в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Врачи смогли помочь 10-летней пациентке, столкнувшейся с осложнениями после перенесенной ветряной оспы.

У юной пациентки на фоне приема противовирусного препарата возникли большие пузыри по всему телу. Кроме того, у ребенка начала отслаиваться кожа и поднялась высокая температура.

Специалисты центра выявили у девочки синдром Стивенса-Джонсона — опасную аллергическую реакцию, которая очень быстро развивается и может стать причиной летального исхода.